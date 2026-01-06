Карен Хачанов: в 2026 году ТБШ выиграет кто-то, кроме Алькараса и Синнера

Российский теннисист 17-я ракетка мира Карен Хачанов предположил, что в сезоне-2026 победителями турниров «Большого шлема» станет кто-то другой, кроме Карлоса Алькараса и Янника Синнера.

«Думаю, за последние два года Янник и Карлос выиграли все турниры «Большого шлема», поэтому я бы назвал смелым такой прогноз, что в этом году ТБШ выиграет кто-то, кроме них», — приводит слова Хачанова Tennis TV.

С 2023 года Алькарас одержал победы на шести турнирах «Большого шлема», среди которых все, кроме Открытого чемпионата Австралии. Синнер за аналогичный период забрал четыре трофея — везде, кроме Открытого чемпионата Франции.