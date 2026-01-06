Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Я хочу, чтобы он оставался как можно дольше». Ник Кирьос высказался о Новаке Джоковиче

«Я хочу, чтобы он оставался как можно дольше». Ник Кирьос высказался о Новаке Джоковиче
Ник Кирьос и Новак Джокович
Комментарии

Финалист ТБШ Ник Кирьос считает, что 24-кратный победитель ТБШ Новак Джокович должен оставаться в теннисе ещё долгое время. Его присутствие оказывает положительный эффект на этом виде спорта, считает австралиец.

«Нам стоит ценить тот факт, что в нашем виде спорта до сих пор есть человек такого возраста, который остаётся на вершине и по-прежнему отдаёт ему всего себя. Чем дольше у нас будут такие ребята, тем лучше для тенниса.

С тех пор как ушли Федерер и Надаль, в теннисе образовалась пустота, и, очевидно, когда уйдёт Новак, та эпоха окончательно закончится. Я хочу, чтобы он оставался как можно дольше», — приводит слова Кирьоса TNT Sports со ссылкой на Sydney Morning Herald.

Материалы по теме
Видео
Новак Джокович попросил Ямаля о совместной фотографии с его сыном
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android