«Я хочу, чтобы он оставался как можно дольше». Ник Кирьос высказался о Новаке Джоковиче

Финалист ТБШ Ник Кирьос считает, что 24-кратный победитель ТБШ Новак Джокович должен оставаться в теннисе ещё долгое время. Его присутствие оказывает положительный эффект на этом виде спорта, считает австралиец.

«Нам стоит ценить тот факт, что в нашем виде спорта до сих пор есть человек такого возраста, который остаётся на вершине и по-прежнему отдаёт ему всего себя. Чем дольше у нас будут такие ребята, тем лучше для тенниса.

С тех пор как ушли Федерер и Надаль, в теннисе образовалась пустота, и, очевидно, когда уйдёт Новак, та эпоха окончательно закончится. Я хочу, чтобы он оставался как можно дольше», — приводит слова Кирьоса TNT Sports со ссылкой на Sydney Morning Herald.