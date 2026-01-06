«Радость не всегда кричит». Серена Уильямс поделилась тёплой семейной фотографией

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Серена Уильямс поделилась семейной фотографией в социальных сетях. Американка решила запечатлеть момент, где она вместе с мужем и детьми.

«Радость не всегда кричит, иногда она шепчет. Не всё вечно, поэтому важно наслаждаться этими прекрасными моментами… до того, как сюжет изменится. Мне очень нравится эта фотография, поэтому я хотела поделиться ею с вами», — написала Уильямс в социальных сетях.

Ранее стало известно о включении Серены Уильямс в пул допинг-тестирования, хотя сама спортсменка опровергла возобновление карьеры.