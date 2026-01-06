Карен Хачанов показал трогательное фото с женой и сыновьями

Серебряный призёр Олимпиады-2020, 17-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов опубликовал милое фото со своей семьёй – женой и сыновьями.

«Семья», — подписал фото Хачанов, добавив эмодзи «сердце».

Фото: из личного архива Карена Хачанова

Старшего сына Хачанова и его жены Вероники зовут Давид, он родился в 2019 году. Младший, Микаэль, появился на свет в июле 2023 года.

В сезоне-2025 Хачанов играл в финале «Мастерса» в Торонто (Канада), где потерпел поражение от американца Бена Шелтона (7:6 (7:5), 4:6, 6:7 (3:7)). Лучшим выступлением на турнире «Большого шлема» был выход в четвертьфинал Уимблдона.

Хачанов начинает сезон-2026 на турнире категории ATP-250 в Гонконге. Карен сыграет и в одиночном, и в парном разряде. В паре с Андреем Рублёвым он уже вышел в четвертьфинал турнира.