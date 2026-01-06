Турнир WTA-500 в Брисбене: расписание матчей на 7 января

Завтра, 7 января, пройдёт четвёртый игровой день турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Теннис. Турнир WTA-500 в Брисбене. Расписание на 7 января (время — московское):

4:00. Анна Калинская (Россия) – Джессика Пегула (США, 4).

4:00. Лейла Фернандес (Канада, 13) – Даяна Ястремская (Украина).

5:30. Клара Таусон (Дания, 8) – Александра Саснович (Беларусь, Q).

5:30. Эмерсон Джонс (Австралия, WC) — Людмила Самсонова (Россия, 10).

7:00. Магдалена Френх (Польша) — Линда Носкова (Чехия, 9).

8:30. Оливия Гадеки (Австралия, Q) – Мирра Андреева (Россия, 6).

10:00. Марта Костюк (Украина, 16) – Юлия Путинцева (Казахстан, LL).

11:30. Аманда Анисимова (США, 2) — Кимберли Биррелл (Австралия, WC).