«Было приятно чувствовать близость победы». Винус Уильямс — о проигрыше Линетт в Окленде
Семикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс прокомментировала поражение от 52-й ракетки мира из Польши Магды Линетт в первом круге турнира WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия). Встреча завершилась со счётом 6:4, 4:6, 6:2 в пользу польки.
Окленд (ж). 1-й круг
06 января 2026, вторник. 04:50 МСК
52
Магда Линетт
М. Линетт
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|6
|
|6
|2
582
Винус Уильямс
В. Уильямс
«Моя соперница показала отличный теннис, была стойкой и сумела поднять свой уровень в те моменты, когда у меня были шансы. Для меня приятно чувствовать, что я была близка к победе. Мне нужно сыграть больше матчей, чтобы набрать форму и стать физически более подвижной, но я довольна многими моментами, которые показала сегодня», — сказала Винус на пресс-конференции.
