Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Было приятно чувствовать близость победы». Винус Уильямс — о проигрыше Линетт в Окленде

«Было приятно чувствовать близость победы». Винус Уильямс — о проигрыше Линетт в Окленде
Комментарии

Семикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс прокомментировала поражение от 52-й ракетки мира из Польши Магды Линетт в первом круге турнира WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия). Встреча завершилась со счётом 6:4, 4:6, 6:2 в пользу польки.

Окленд (ж). 1-й круг
06 января 2026, вторник. 04:50 МСК
Магда Линетт
52
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
4 		6 2
         
Винус Уильямс
582
США
Винус Уильямс
В. Уильямс

«Моя соперница показала отличный теннис, была стойкой и сумела поднять свой уровень в те моменты, когда у меня были шансы. Для меня приятно чувствовать, что я была близка к победе. Мне нужно сыграть больше матчей, чтобы набрать форму и стать физически более подвижной, но я довольна многими моментами, которые показала сегодня», — сказала Винус на пресс-конференции.

Материалы по теме
Рыбакина выиграла уже 12-й матч подряд! А у Медведева расчищается сетка в Брисбене
Рыбакина выиграла уже 12-й матч подряд! А у Медведева расчищается сетка в Брисбене
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android