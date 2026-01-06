«Просто честный комментарий от честного человека». Стаббс встала на защиту Кори Гауфф

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», австралийская теннисистка Ренне Стаббс оценила положение двукратной победительницы мэйджоров в одиночном разряде, четвёртой ракетки мира американки Кори Гауфф.

Кори попала под волну критики после того, как заявила о недостатке поддержки со стороны американских болельщиков. «Мне кажется, в теннисе наши болельщики самые слабые. Я всегда говорила, что хотела бы видеть, как американцы за границей поддерживают своих игроков так же активно, как это делают болельщики из более маленьких стран», — в частности, сказала американка.

«Гауфф – одна из самых достойных и порядочных людей в нашем спорте во многих смыслах. Она усердно работает, невероятно уважительно относится ко всем вокруг – к соперникам, медиа, болельщикам и так далее. То, что она сказала, не было неправдой – это был просто честный комментарий от честного человека», — написала Стаббс на своей странице в соцсети.