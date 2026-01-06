Скидки
Теннис

«Просто честный комментарий от честного человека». Стаббс встала на защиту Кори Гауфф

«Просто честный комментарий от честного человека». Стаббс встала на защиту Кори Гауфф
Комментарии

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», австралийская теннисистка Ренне Стаббс оценила положение двукратной победительницы мэйджоров в одиночном разряде, четвёртой ракетки мира американки Кори Гауфф.

Кори попала под волну критики после того, как заявила о недостатке поддержки со стороны американских болельщиков. «Мне кажется, в теннисе наши болельщики самые слабые. Я всегда говорила, что хотела бы видеть, как американцы за границей поддерживают своих игроков так же активно, как это делают болельщики из более маленьких стран», — в частности, сказала американка.

«Гауфф – одна из самых достойных и порядочных людей в нашем спорте во многих смыслах. Она усердно работает, невероятно уважительно относится ко всем вокруг – к соперникам, медиа, болельщикам и так далее. То, что она сказала, не было неправдой – это был просто честный комментарий от честного человека», — написала Стаббс на своей странице в соцсети.

