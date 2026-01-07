Даниил Медведев — Фрэнсис Тиафо: текстовая онлайн-трансляция матча на турнире в Брисбене

Сегодня, 7 января, чемпион US Open – 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сразится с 30-м номером мирового рейтинга американцем Фрэнсисом Тиафо за выход в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия). Данный матч поставлен вторым запуском на центральном корте и начнётся не ранее 6:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Фрэнсис Тиафо во втором круге турнира в Брисбене.

Счёт личных встреч теннисистов — 5-2 в пользу Медведева. Все победы он одержал на харде — в Вашингтоне-2019, Australian Open — 2020, US Open — 2020, Майами-2021 и Индиан-Уэллсе-2023.