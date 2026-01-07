Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева — Оливия Гадеки: текстовая онлайн-трансляция матча на турнире в Брисбене

Мирра Андреева — Оливия Гадеки: текстовая онлайн-трансляция матча на турнире в Брисбене
Комментарии

Сегодня, 7 января, серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, девятая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева сразится с 204-м номером мирового рейтинга из Австралии Оливией Гадеки за выход в третий круг турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). Данный матч поставлен организаторами четвёртым запуском на корте №1 и начнётся приблизительно в 8:30 по московскому времени.

Брисбен (ж). 2-й круг
07 января 2026, среда. 08:45 МСК
Мирра Андреева
9
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Оливия Гадеки
204
Австралия
Оливия Гадеки
О. Гадеки

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева – Оливия Гадеки во втором круге турнира в Брисбене.

Счёт личных встреч теннисисток — 1-0 в пользу Андреевой. Она победила Оливию в первом круге US Open — 2023 в трёх сетах (1:6, 6:3, 6:4).

Календарь турнира WTA-500 в Брисбене
Сетка турнира WTA-500 в Брисбене (2025)
Материалы по теме
Калинская рвётся в третий круг Брисбена! Ещё сыграют Мирра, Медведев и Рублёв. LIVE!
Live
Калинская рвётся в третий круг Брисбена! Ещё сыграют Мирра, Медведев и Рублёв. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android