Мирра Андреева — Оливия Гадеки: текстовая онлайн-трансляция матча на турнире в Брисбене

Сегодня, 7 января, серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, девятая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева сразится с 204-м номером мирового рейтинга из Австралии Оливией Гадеки за выход в третий круг турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). Данный матч поставлен организаторами четвёртым запуском на корте №1 и начнётся приблизительно в 8:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева – Оливия Гадеки во втором круге турнира в Брисбене.

Счёт личных встреч теннисисток — 1-0 в пользу Андреевой. Она победила Оливию в первом круге US Open — 2023 в трёх сетах (1:6, 6:3, 6:4).