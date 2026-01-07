Мирра Андреева — Оливия Гадеки: текстовая онлайн-трансляция матча на турнире в Брисбене
Поделиться
Сегодня, 7 января, серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, девятая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева сразится с 204-м номером мирового рейтинга из Австралии Оливией Гадеки за выход в третий круг турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). Данный матч поставлен организаторами четвёртым запуском на корте №1 и начнётся приблизительно в 8:30 по московскому времени.
Брисбен (ж). 2-й круг
07 января 2026, среда. 08:45 МСК
9
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
|1
|2
|3
|
|
204
Оливия Гадеки
О. Гадеки
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева – Оливия Гадеки во втором круге турнира в Брисбене.
Счёт личных встреч теннисисток — 1-0 в пользу Андреевой. Она победила Оливию в первом круге US Open — 2023 в трёх сетах (1:6, 6:3, 6:4).
Материалы по теме
Комментарии
- 7 января 2026
-
06:37
-
06:30
-
06:08
-
05:37
-
05:17
-
02:00
- 6 января 2026
-
23:43
-
23:07
-
22:49
-
22:33
-
20:31
-
20:06
-
19:50
-
19:40
-
19:17
-
18:29
-
17:28
-
16:38
-
15:12
-
15:04
-
14:27
-
14:12
-
14:01
-
13:31
-
13:08
-
12:58
-
12:53
-
12:34
-
12:00
-
11:51
-
11:26
-
11:00
-
10:49
-
10:29
-
09:59