Даяна Ястремская — Лейла Фернандес, результат матча 7 января 2026, счет 2:0, 2-й круг WTA 500 Брисбен

Ястремская обыграла Лейлу Фернандес и вышла в 3-й круг турнира в Брисбене
Комментарии

27-я ракетка мира украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в третий круг турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). Во втором круге она обыграла канадскую спортсменку Лейлу Фернандес (22-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:2.

Брисбен (ж). 2-й круг
07 января 2026, среда. 04:10 МСК
Лейла Фернандес
22
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Даяна Ястремская
27
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская

Матч продолжался 1 час 2 минуты. За это время Ястремская выполнила одну подачу навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 11. На счету Фернандес нет эйсов, семь двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх возможных.

В третьем круге турнира в Брисбене Даяна Ястремская сыграет с победительницей матча Анна Калинская (Россия) — Джессика Пегула (США).

