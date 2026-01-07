Ястремская обыграла Лейлу Фернандес и вышла в 3-й круг турнира в Брисбене
27-я ракетка мира украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в третий круг турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). Во втором круге она обыграла канадскую спортсменку Лейлу Фернандес (22-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:2.
Брисбен (ж). 2-й круг
07 января 2026, среда. 04:10 МСК
22
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
27
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Матч продолжался 1 час 2 минуты. За это время Ястремская выполнила одну подачу навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 11. На счету Фернандес нет эйсов, семь двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх возможных.
В третьем круге турнира в Брисбене Даяна Ястремская сыграет с победительницей матча Анна Калинская (Россия) — Джессика Пегула (США).
