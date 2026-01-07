Ига Швёнтек обыграла Сюзан Ламенс в матче турнира сборных United Cup

В ночь с 6 на 7 января мск в рамках группового этапа турнира национальных команд United Cup завершился матч между второй ракеткой мира Игой Швёнтек из Польши и 97-й в рейтинге WTA Сюзан Ламенс, представляющей Нидерланды. Встреча закончилась победой Швёнтек в двух сетах — 6:3, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 12 минут. Швёнтек трижды подала навылет, не допустив двойных ошибок, и реализовала четыре из семи брейк-пойнтов. Ламенс не выполнила ни одного эйса при пяти двойных ошибках и выиграла свой единственный заработанный брейк-пойнт за матч.

Ранее матч между Хубертом Хуркачем (Польша)и Таллоном Грикспором (Нидерланды) также завершился победой польского спортсмена — 6:3, 7:6 (7:4).