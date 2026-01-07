Анна Калинская проиграла Джессике Пегуле во втором круге турнира в Брисбене

33-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в третий круг турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия), проиграв американской спортсменке Джессике Пегуле (шестой номер рейтинга) со счётом 2:6, 6:2, 4:6.

Матч продолжался 1 час 54 минуты. За это время Калинская выполнила две подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Пегулы шесть эйсов, три двойных ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из 11 возможных.

В третьем круге турнира в Брисбене Джессика Пегула сыграет с украинской теннисисткой Даяной Ястремской (27-й номер рейтинга).