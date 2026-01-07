Анна Калинская проиграла Джессике Пегуле во втором круге турнира в Брисбене
33-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в третий круг турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия), проиграв американской спортсменке Джессике Пегуле (шестой номер рейтинга) со счётом 2:6, 6:2, 4:6.
Брисбен (ж). 2-й круг
07 января 2026, среда. 04:10 МСК
33
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|4
|
|2
|6
6
Джессика Пегула
Д. Пегула
Матч продолжался 1 час 54 минуты. За это время Калинская выполнила две подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Пегулы шесть эйсов, три двойных ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из 11 возможных.
В третьем круге турнира в Брисбене Джессика Пегула сыграет с украинской теннисисткой Даяной Ястремской (27-й номер рейтинга).
Комментарии
