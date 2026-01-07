Скидки
Кори Гауфф — Мария Саккари, результат матча 7 января 2026, счет 2:0, 1/4 финала United Cup

Кори Гауфф победила Марию Саккари в четвертьфинале турнира сборных United Cup
Комментарии

В ночь с 6 на 7 января мск в рамках 1/4 финала турнира национальных команд United Cup завершился матч между четвёртой ракеткой мира Кори Гауфф из США и 51-й в рейтинге WTA Марией Саккари, представляющей Грецию. Встреча закончилась победой Гауфф в двух сетах — 6:3, 6:2.

United Cup. 1/4 финала
07 января 2026, среда. 05:10 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Мария Саккари
Греция
Мария Саккари
М. Саккари

Продолжительность матча составила 1 час 26 минут. Гауфф один раз подала навылет, допустив шесть двойных ошибок, и реализовала четыре из семи брейк-пойнтов. Саккари не выполнила ни одного эйса при одной двойной ошибке и выиграла свой единственный заработанный брейк-пойнт за матч.

Далее в рамках четвертьфинального противостояния сборных США и Греции состоится матч между Тейлором Фрицем и Стефаносом Циципасом.

Комментарии
