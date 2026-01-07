Людмила Самсонова уверенно вышла в третий круг «пятисотника» в Брисбене

В ночь с 6 на 7 января мск на турнире категории WTA-500 в австралийском Брисбене завершился матч второго круга между 17-й ракеткой мира российской теннисисткой Людмилой Самсоновой (10-й посев) и 147-й в мировом рейтинге австралийкой Эмерсон Джонс. Встреча закончилась победой Самсоновой в двух сетах — 6:4, 6:1.

Продолжительность матча составила 1 час 13 минут. Самсонова трижды подала навылет, не допустив двойных ошибок, и реализовала шесть из восьми брейк-пойнтов. Джонс выполнила два эйса при четырёх двойных ошибках и выиграла два брейк-пойнта из трёх заработанных за матч.

В третьем круге турнира WTA-500 в Брисбене Людмила Самсонова сыграет со 113-й ракеткой мира Александрой Саснович из Беларуси.