Людмила Самсонова уверенно вышла в третий круг «пятисотника» в Брисбене
В ночь с 6 на 7 января мск на турнире категории WTA-500 в австралийском Брисбене завершился матч второго круга между 17-й ракеткой мира российской теннисисткой Людмилой Самсоновой (10-й посев) и 147-й в мировом рейтинге австралийкой Эмерсон Джонс. Встреча закончилась победой Самсоновой в двух сетах — 6:4, 6:1.
Брисбен (ж). 2-й круг
07 января 2026, среда. 05:45 МСК
147
Эмерсон Джонс
Э. Джонс
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
17
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Продолжительность матча составила 1 час 13 минут. Самсонова трижды подала навылет, не допустив двойных ошибок, и реализовала шесть из восьми брейк-пойнтов. Джонс выполнила два эйса при четырёх двойных ошибках и выиграла два брейк-пойнта из трёх заработанных за матч.
В третьем круге турнира WTA-500 в Брисбене Людмила Самсонова сыграет со 113-й ракеткой мира Александрой Саснович из Беларуси.
