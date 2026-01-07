Скидки
Эмерсон Джонс — Людмила Самсонова, результат матча 7 января 2026, счет 0:2, 2-й круг WTA-500 в Брисбене

Людмила Самсонова уверенно вышла в третий круг «пятисотника» в Брисбене
Комментарии

В ночь с 6 на 7 января мск на турнире категории WTA-500 в австралийском Брисбене завершился матч второго круга между 17-й ракеткой мира российской теннисисткой Людмилой Самсоновой (10-й посев) и 147-й в мировом рейтинге австралийкой Эмерсон Джонс. Встреча закончилась победой Самсоновой в двух сетах — 6:4, 6:1.

Брисбен (ж). 2-й круг
07 января 2026, среда. 05:45 МСК
Эмерсон Джонс
147
Австралия
Эмерсон Джонс
Э. Джонс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		1
6 		6
         
Людмила Самсонова
17
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Продолжительность матча составила 1 час 13 минут. Самсонова трижды подала навылет, не допустив двойных ошибок, и реализовала шесть из восьми брейк-пойнтов. Джонс выполнила два эйса при четырёх двойных ошибках и выиграла два брейк-пойнта из трёх заработанных за матч.

В третьем круге турнира WTA-500 в Брисбене Людмила Самсонова сыграет со 113-й ракеткой мира Александрой Саснович из Беларуси.

