Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Клара Таусон — Александра Саснович, результат матча 7 января 2026, счет 0:2, 2-й круг WTA-500 в Брисбене

Определилась соперница Людмилы Самсоновой в третьем круге «пятисотника» в Брисбене
Комментарии

В ночь с 6 на 7 января мск на турнире категории WTA-500 в австралийском Брисбене завершился матч второго круга между 113-й ракеткой мира Александрой Саснович из Беларуси и 14-й в мировом рейтинге Кларой Таусон из Дании (восьмой посев). Встреча закончилась победой Саснович в двух сетах — 6:2, 6:3.

Брисбен (ж). 2-й круг
07 января 2026, среда. 05:30 МСК
Клара Таусон
14
Дания
Клара Таусон
К. Таусон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Александра Саснович
113
Беларусь
Александра Саснович
А. Саснович

Продолжительность матча составила 1 час 23 минуты. Саснович дважды подала навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. Таусон выполнила три эйса при четырёх двойных ошибках и проиграла свой единственный заработанный брейк-пойнт за матч.

В третьем круге турнира WTA-500 в Брисбене Александра Саснович сыграет с 17-й ракеткой мира российской теннисисткой Людмилой Самсоновой (10-й посев).

Календарь WTA-500 в Брисбене
Турнирная сетка WTA-500 в Брисбене
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android