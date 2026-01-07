Определилась соперница Людмилы Самсоновой в третьем круге «пятисотника» в Брисбене

В ночь с 6 на 7 января мск на турнире категории WTA-500 в австралийском Брисбене завершился матч второго круга между 113-й ракеткой мира Александрой Саснович из Беларуси и 14-й в мировом рейтинге Кларой Таусон из Дании (восьмой посев). Встреча закончилась победой Саснович в двух сетах — 6:2, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 23 минуты. Саснович дважды подала навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. Таусон выполнила три эйса при четырёх двойных ошибках и проиграла свой единственный заработанный брейк-пойнт за матч.

В третьем круге турнира WTA-500 в Брисбене Александра Саснович сыграет с 17-й ракеткой мира российской теннисисткой Людмилой Самсоновой (10-й посев).