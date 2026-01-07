Скидки
Даниил Медведев — Фрэнсис Тиафо, результат матча 7 января 2026, счет 2:0, 2-й круг ATP 250 Брисбен

Даниил Медведев обыграл Фрэнсиса Тиафо и вышел в 3-й круг турнира в Брисбене
Комментарии

13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев во втором круге турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия) одержал уверенную победу над представителем США Фрэнсисом Тиафо (30-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:2.

Брисбен (м). 2-й круг
07 января 2026, среда. 06:25 МСК
Даниил Медведев
13
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Фрэнсис Тиафо
30
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо

Матч продолжался 59 минут. За это время российский теннисист выполнил девять подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Тиафо два эйса, он обошёлся без двойных ошибок и без брейк-пойнтов.

За выход в четвертьфинал турнира в Брисбене Даниил Медведев поборется с победителем матча Камиль Майхшак (Польша) — Райлли Опелка (США).

Календарь турнира в Брисбене
Сетка турнира в Брисбене
