Даниил Медведев обыграл Фрэнсиса Тиафо и вышел в 3-й круг турнира в Брисбене

13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев во втором круге турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия) одержал уверенную победу над представителем США Фрэнсисом Тиафо (30-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:2.

Матч продолжался 59 минут. За это время российский теннисист выполнил девять подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Тиафо два эйса, он обошёлся без двойных ошибок и без брейк-пойнтов.

За выход в четвертьфинал турнира в Брисбене Даниил Медведев поборется с победителем матча Камиль Майхшак (Польша) — Райлли Опелка (США).