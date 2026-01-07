Соболенко и Бадоса отказались от парного четвертьфинала в Брисбене с Букшей и Перес
В ночь с 6 на 7 января мск на турнире категории WTA-500 в австралийском Брисбене должен был пройти матч 1/4 финала в парном разряде между испано-белорусской парой Паулы Бадосы и Арины Соболенко и испано-австралийским дуэтом Кристины Букши и Эллен Перес (третий посев). Бадоса и Соболенко отказались от матча до его начала, Букша и Перес вышли в полуфинал.
Брисбен — парный разряд (ж). 1/4 финала
07 января 2026, среда. 06:30 МСК
Паула Бадоса
Арина Соболенко
П. Бадоса А. Соболенко
Окончен
Rt
|1
|2
|3
|
|
Кристина Букша
Эллен Перес
К. Букша Э. Перес
В 1/2 финала турнира WTA-500 в Брисбене Кристина Букша и Эллен Перес сыграют с дуэтом Анны Данилиной (Казахстан) и Александры Крунич (Сербия), посеянным под вторым номером.
Примечательно, что днём ранее Соболенко и Букша встретились в одиночной сетке «пятисотника» в Брисбене. Белорусская теннисистка оформила разгромную победу, отдав всего один гейм — 6:0, 6:1.
