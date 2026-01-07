Стефанос Циципас обыграл Тейлора Фрица в четвертьфинале турнира сборных United Cup
В ночь с 6 на 7 января мск в рамках 1/4 финала турнира национальных команд United Cup завершился матч между девятой ракеткой мира Тейлором Фрицем из США и 34-м в рейтинге ATP Стефаносом Циципасом, представляющим Грецию. Встреча закончилась победой Циципаса в двух сетах — 6:4, 7:5.
United Cup. 1/4 финала
07 января 2026, среда. 07:00 МСК
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
Стефанос Циципас
С. Циципас
Продолжительность матча составила 1 час 22 минуты. Циципас пять раз подал навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовал два из трёх брейк-пойнтов. Фриц выполнил шесть эйсов при отсутствии двойных ошибок и проиграл оба заработанных за матч брейк-пойнта.
Ранее в рамках четвертьфинального противостояния сборных США и Греции американка Кори Гауфф обыграла Марию Саккари — 6:3, 6:2.
