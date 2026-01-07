Скидки
Теннис Новости

Стало известно, когда состоится жеребьёвка Australian Open — 2026

Стало известно, когда состоится жеребьёвка Australian Open — 2026
Стали известны дата и время жеребьёвки предстоящего Открытого чемпионата Австралии — 2026. Теннисисты узнают своих соперников 15 января в 6:30 мск.

Матчи основной сетки Открытого чемпионата Австралии — 2026 пройдут с 18 января по 1 февраля. Действующей чемпионкой соревнований является американка Мэдисон Киз, в финале обыгравшая белоруску Арину Соболенко. В мужском разряде действующим чемпионом является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

Ранее стали известны призовые на Australian Open — 2026, они выросли на 16%. Победитель соревнований заработает $ 4 150 000. Сумма указана в австралийских долларах.

