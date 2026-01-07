Даниил Медведев вышел в 90-й четвертьфинал в карьере, 70 из них — на харде

13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в 90-й четвертьфинал в карьере (70-й на харде). Сегодня, 7 января, во втором круге турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия) он одержал уверенную победу над представителем США Фрэнсисом Тиафо (30-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:2.

За выход в полуфинал турнира в Брисбене Даниил Медведев поборется с победителем матча Камиль Майхшак (Польша) — Райлли Опелка (США).

Турнир в Брисбене проходит с 4 по 11 января. Действующим чемпионом соревнований является представитель Чехии Иржи Легечка, который в текущем розыгрыше снялся по ходу матча второго круга.