Лоренцо Музетти — Томас Мартин Этчеверри, результат матча 7 января 2025, счет 2:1, 1-й круг ATP-250 в Гонконге

Лоренцо Музетти не без труда вышел во второй круг турнира ATP-250 в Гонконге
Восьмая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти вышел во второй круг хардового турнира категории ATP-250 в Гонконге. На старте соревнований он в трёх сетах обыграл Томаса Этчеверри из Аргентины. Встреча завершилась со счётом 6:7, 6:2, 6:4.

Гонконг. 2-й круг
07 января 2026, среда. 08:40 МСК
Лоренцо Музетти
7
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 3 		6 6
7 7 		2 4
         
Томас Мартин Этчеверри
57
Аргентина
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри

Встреча продлилась 2 часа 42 минуты. За это время Музетти сделал восемь эйсов, три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми. На счету аргентинца 10 подач навылет, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

В основную сетку соревнований заявлены также два россиянина — Андрей Рублёв и Карен Хачанов. Турнир стартовал 5 января.

Новости. Теннис
