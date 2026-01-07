Лоренцо Музетти не без труда вышел во второй круг турнира ATP-250 в Гонконге

Восьмая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти вышел во второй круг хардового турнира категории ATP-250 в Гонконге. На старте соревнований он в трёх сетах обыграл Томаса Этчеверри из Аргентины. Встреча завершилась со счётом 6:7, 6:2, 6:4.

Встреча продлилась 2 часа 42 минуты. За это время Музетти сделал восемь эйсов, три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми. На счету аргентинца 10 подач навылет, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

В основную сетку соревнований заявлены также два россиянина — Андрей Рублёв и Карен Хачанов. Турнир стартовал 5 января.