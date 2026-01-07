Мирра Андреева одержала волевую победу во втором круге турнира WTA-500 в Брисбене

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, девятая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева вышла в третий круг турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). В матче второго раунда она обыграла австралийку Оливию Гадеки. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:1, 6:2.

Встреча продлилась 1 час 53 минуты. За это время Андреева сделала четыре эйса, допустила семь двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Гадеки два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

В третьем круге турнира категории WTA-500 в Брисбене Мирра Андреева встретится с Линдой Носковой из Чехии.