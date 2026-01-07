Скидки
Циципас — о победе над Фрицем: перед сном я представлял, как буду выкладываться на корте

Циципас — о победе над Фрицем: перед сном я представлял, как буду выкладываться на корте
Комментарии

34-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал победу над девятой ракеткой мира Тейлором Фрицем из США в рамках 1/4 финала турнира национальных команд United Cup. Встреча закончилась победой Циципаса в двух сетах — 6:4, 7:5.

«Я старался изо всех сил, сражался за команду. Матч был очень хорошим с моей стороны, и то, что на моей стороне была команда, ощущается очень по-особенному. К концу у меня уже не оставалось сил, а они поддерживали меня. Поддержка зрителей была отличной. Спасибо, что болели за меня на протяжении всего матча.

Я понимал, на каком уровне мне нужно было сегодня играть. Я действительно обязан этим своей команде. Вчера перед сном я представлял, как буду выкладываться на корте. Я мысленно играл этот матч. Рад, что всё пошло именно так, как я и планировал. Особенно я доволен подачей и тем, как справлялся с напряжёнными моментами. Я был очень сосредоточен на том, чтобы выполнить тот план на игру, который у меня был», — сказал Циципас в интервью на корте.

Комментарии
