Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Марта Костюк — Юлия Путинцева, результат матча 7 января 2026, счет 2:1, 2-й круг WTA-500 в Брисбене

Марта Костюк одолела Юлию Путинцеву на турнире WTA-500 в Брисбене
Комментарии

26-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк вышла в третий круг турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). В матче второго раунда она обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву. Встреча завершилась со счётом 6:7, 6:1, 6:0.

Брисбен (ж). 2-й круг
07 января 2026, среда. 10:10 МСК
Марта Костюк
26
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 5 		6 6
7 7 		1 0
         
Юлия Путинцева
74
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева

Встреча продлилась 1 час 52 минуты. За это время Костюк сделала четыре эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала семь брейк-пойнтов из девяти. На счету Путинцевой ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Далее Марта Костюк сыграет в третьем круге турнира категории WTA-500 в Брисбене. Её соперницей станет американка Аманда Анисимова.

Материалы по теме
Мирра с победы начала сезон-2026! А Медведев за час расправился с американцем из топ-30
Мирра с победы начала сезон-2026! А Медведев за час расправился с американцем из топ-30
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android