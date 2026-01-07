Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кисберли Биррел — Аманда Анисимова, результат матча 7 января 2026, счет 2:0, 2-й круг WTA-500 в Брисбене

Аманда Анисимова уверенно вышла в третий круг «пятисотника» в Брисбене
Комментарии

Третья ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова вышла в третий круг турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). В матче второго раунда она обыграла представительницу Австралии Кимберли Биррелл. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:3.

Брисбен (ж). 2-й круг
07 января 2026, среда. 11:40 МСК
Кимберли Биррелл
106
Австралия
Кимберли Биррелл
К. Биррелл
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3
6 		6
         
Аманда Анисимова
3
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

Встреча продлилась 1 час 4 минуты. За это время Анисимова сделала четыре эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. на счету Бирелл ни одного эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Далее Аманда Анисимова сыграет в третьем круге турнира категории WTA-500 в Брисбене. Её соперницей станет украинка Марта Костюк.

Материалы по теме
Мирра с победы начала сезон-2026! А Медведев за час расправился с американцем из топ-30
Мирра с победы начала сезон-2026! А Медведев за час расправился с американцем из топ-30
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android