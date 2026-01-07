Аманда Анисимова уверенно вышла в третий круг «пятисотника» в Брисбене

Третья ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова вышла в третий круг турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). В матче второго раунда она обыграла представительницу Австралии Кимберли Биррелл. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:3.

Встреча продлилась 1 час 4 минуты. За это время Анисимова сделала четыре эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. на счету Бирелл ни одного эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Далее Аманда Анисимова сыграет в третьем круге турнира категории WTA-500 в Брисбене. Её соперницей станет украинка Марта Костюк.