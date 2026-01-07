Аманда Анисимова уверенно вышла в третий круг «пятисотника» в Брисбене
Поделиться
Третья ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова вышла в третий круг турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). В матче второго раунда она обыграла представительницу Австралии Кимберли Биррелл. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:3.
Брисбен (ж). 2-й круг
07 января 2026, среда. 11:40 МСК
106
Кимберли Биррелл
К. Биррелл
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
3
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Встреча продлилась 1 час 4 минуты. За это время Анисимова сделала четыре эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. на счету Бирелл ни одного эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух.
Далее Аманда Анисимова сыграет в третьем круге турнира категории WTA-500 в Брисбене. Её соперницей станет украинка Марта Костюк.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 января 2026
-
13:38
-
13:14
-
12:59
-
12:56
-
12:39
-
11:54
-
11:30
-
10:31
-
09:55
-
09:30
-
09:19
-
07:27
-
07:24
-
07:09
-
06:55
-
06:37
-
06:30
-
06:08
-
05:37
-
05:17
-
02:00
- 6 января 2026
-
23:43
-
23:07
-
22:49
-
22:33
-
20:31
-
20:06
-
19:50
-
19:40
-
19:17
-
18:29
-
17:28
-
16:38
-
15:12
-
15:04