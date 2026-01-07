Мирра Андреева — о собаке: надеюсь, вы скоро с ней познакомитесь, может, в Дубае или США

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, девятая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева после выхода в третий круг турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия) рассказала, когда начнёт путешествовать со своей собакой, которую завела в межсезонье.

«Завела щенка в межсезонье. У меня была договорённость с мамой в Мадриде в 2024 году: если я войду в топ-20 к концу года, то получу собаку. Я старалась изо всех сил, завершила год в топ-20. Потом мы просто искали собак, лучшие варианты. Хотела познакомиться со своим щенком, прежде чем забрать её. Это девочка. Её зовут Рэсси. Я собираюсь путешествовать с ней. Надеюсь, вы все скоро с ней познакомитесь, может, в Дубае или в США», — сказала Андреева в интервью на корте.