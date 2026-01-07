Турнир WTA-500 в Брисбене: результаты матчей на 7 января

Сегодня, 7 января, завершился четвёртый игровой день турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Теннис. Турнир WTA-500 в Брисбене. Результаты на 7 января

Анна Калинская (Россия) – Джессика Пегула (США, 4) — 2:6, 6:2, 4:6.

Лейла Фернандес (Канада, 13) – Даяна Ястремская (Украина) — 1:6, 2:6.

Клара Таусон (Дания, 8) – Александра Саснович (Беларусь, Q) — 2:6, 3:6.

Эмерсон Джонс (Австралия, WC) — Людмила Самсонова (Россия, 10) — 4:6, 1:6.

Магдалена Френх (Польша) — Линда Носкова (Чехия, 9) — 7:6 (7:5), 4:6, 4:6.

Оливия Гадеки (Австралия, Q) – Мирра Андреева (Россия, 6) — 4:6, 6:1, 6:2.

Марта Костюк (Украина, 16) – Юлия Путинцева (Казахстан, LL) — 6:7 (5:7), 6:1, 6:0.

Аманда Анисимова (США, 2) — Кимберли Биррелл (Австралия, WC) — 1:6, 3:6.