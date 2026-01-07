Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ига Швёнтек имеет лучший процент побед на United Cup среди женщин

Ига Швёнтек имеет лучший процент побед на United Cup среди женщин
Комментарии

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек имеет процент побед 87,5% в женском одиночном разряде на United Cup. Это лучший показатель среди всех игроков с момента основания турнира в 2023 году (при количестве сыгранных матчей более пяти). Об этом сообщает OptаAce.

United Cup. Группа F
07 января 2026, среда. 04:20 МСК
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Сюзан Ламенс
Нидерланды
Сюзан Ламенс
С. Ламенс

В ночь с 6 на 7 января мск Швёнтек в рамках группового этапа United Cup обыграла 97-ю ракетку мира Сюзан Ламенс, представляющую Нидерланды. Встреча закончилась победой Иги в двух сетах — 6:3, 6:2.

United Cup проходит со 2 по 11 января. Польша и Нидерланды выступают в группе F, куда также входит Германия.

Календарь United Cup
Сетка United Cup
Материалы по теме
Ига Швёнтек обыграла Сюзан Ламенс в матче турнира сборных United Cup
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android