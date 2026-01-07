Ига Швёнтек имеет лучший процент побед на United Cup среди женщин

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек имеет процент побед 87,5% в женском одиночном разряде на United Cup. Это лучший показатель среди всех игроков с момента основания турнира в 2023 году (при количестве сыгранных матчей более пяти). Об этом сообщает OptаAce.

В ночь с 6 на 7 января мск Швёнтек в рамках группового этапа United Cup обыграла 97-ю ракетку мира Сюзан Ламенс, представляющую Нидерланды. Встреча закончилась победой Иги в двух сетах — 6:3, 6:2.

United Cup проходит со 2 по 11 января. Польша и Нидерланды выступают в группе F, куда также входит Германия.