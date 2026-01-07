Определился соперник Даниила Медведева в четвертьфинале турнира ATP-250 в Брисбене
Поделиться
59-я ракетка мира польский теннисист Камиль Майхшак вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия). Во втором круге он обыграл американца Райлли Опелку (60-й в рейтинге) со счётом 6:7 (2:7), 7:6 (9:7), 7:6 (10:8).
Брисбен (м). 2-й круг
07 января 2026, среда. 12:05 МСК
59
Камиль Майхшак
К. Майхшак
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|7 9
|7 10
|
|6 7
|6 8
60
Райлли Опелка
Р. Опелка
Встреча продолжалась 2 часа 29 минут. В её рамках Майхшак 13 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Опелки 44 эйса, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
За выход в полуфинал соревнований в Брисбене Камиль Майхшак поспорит с российским теннисистом Даниилом Медведевым (13-й в рейтинге).
Материалы по теме
Комментарии
- 7 января 2026
-
15:33
-
14:37
-
14:18
-
13:38
-
13:14
-
12:59
-
12:56
-
12:39
-
11:54
-
11:30
-
10:31
-
09:55
-
09:30
-
09:19
-
07:27
-
07:24
-
07:09
-
06:55
-
06:37
-
06:30
-
06:08
-
05:37
-
05:17
-
02:00
- 6 января 2026
-
23:43
-
23:07
-
22:49
-
22:33
-
20:31
-
20:06
-
19:50
-
19:40
-
19:17
-
18:29
-
17:28