Определился соперник Даниила Медведева в четвертьфинале турнира ATP-250 в Брисбене

59-я ракетка мира польский теннисист Камиль Майхшак вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия). Во втором круге он обыграл американца Райлли Опелку (60-й в рейтинге) со счётом 6:7 (2:7), 7:6 (9:7), 7:6 (10:8).

Встреча продолжалась 2 часа 29 минут. В её рамках Майхшак 13 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Опелки 44 эйса, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За выход в полуфинал соревнований в Брисбене Камиль Майхшак поспорит с российским теннисистом Даниилом Медведевым (13-й в рейтинге).