Главная Теннис Новости

Стэн Вавринка — Себастьян Баэс, результат матча 7 января, счёт 0:2, 1/4 финала United Cup

Стэн Вавринка проиграл Себастьяну Баэсу в 1/4 финала United Cup
Комментарии

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» 40-летний швейцарский теннисист Стэн Вавринка (157-я ракетка мира) в четвертьфинале United Cup проиграл аргентинцу Себастьяну Баэсу со счётом 5:7, 4:6.

United Cup. 1/4 финала
07 января 2026, среда. 13:50 МСК
Стэн Вавринка
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		4
7 		6
         
Себастьян Баэс
Аргентина
Себастьян Баэс
С. Баэс

Встреча продолжалась 1 час 38 минут. В её рамках Вавринка 11 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Баэса три эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

Ранее в рамках четвертьфинального противостояния сборных Швейцарии и Аргентины Белинда Бенчич обыграла Солану Сьерру со счётом 6:2, 6:2. Далее Бенчич и Вавринка сыграют в паре с Марией Карле и Гидо Андреосси.

Комментарии
