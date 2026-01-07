Стэн Вавринка проиграл Себастьяну Баэсу в 1/4 финала United Cup

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» 40-летний швейцарский теннисист Стэн Вавринка (157-я ракетка мира) в четвертьфинале United Cup проиграл аргентинцу Себастьяну Баэсу со счётом 5:7, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 38 минут. В её рамках Вавринка 11 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Баэса три эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

Ранее в рамках четвертьфинального противостояния сборных Швейцарии и Аргентины Белинда Бенчич обыграла Солану Сьерру со счётом 6:2, 6:2. Далее Бенчич и Вавринка сыграют в паре с Марией Карле и Гидо Андреосси.