Стэн Вавринка проиграл Себастьяну Баэсу в 1/4 финала United Cup
Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» 40-летний швейцарский теннисист Стэн Вавринка (157-я ракетка мира) в четвертьфинале United Cup проиграл аргентинцу Себастьяну Баэсу со счётом 5:7, 4:6.
United Cup. 1/4 финала
07 января 2026, среда. 13:50 МСК
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Себастьян Баэс
С. Баэс
Встреча продолжалась 1 час 38 минут. В её рамках Вавринка 11 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Баэса три эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.
Ранее в рамках четвертьфинального противостояния сборных Швейцарии и Аргентины Белинда Бенчич обыграла Солану Сьерру со счётом 6:2, 6:2. Далее Бенчич и Вавринка сыграют в паре с Марией Карле и Гидо Андреосси.
