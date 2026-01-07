Скидки
Андрей Рублёв — У Ибин, результат матча 7 января, счёт 2:1, 2-й круг турнира в Гонконге

Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира ATP-250 в Гонконге
Комментарии

16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Гонконге. Во втором круге он обыграл У Ибина из Китая (179-й в рейтинге) со счётом 3:6, 6:2, 6:1.

Гонконг. 2-й круг
07 января 2026, среда. 14:30 МСК
Андрей Рублёв
16
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		2 1
         
У Ибин
179
Китай
У Ибин
У. Ибин

Встреча продолжалась 1 час 38 минут. В её рамках Рублёв 10 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Ибина пять эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

За выход в полуфинал соревнований в Гонконге Андрей Рублёв поспорит с португальским теннисистом Нуну Боржешем (45-й в рейтинге).

Турнир в Гонконге проходит с 5 по 11 января. Действующий чемпион соревнований — француз Александр Мюллер.

Календарь турнира в Гонконге
Сетка турнира в Гонконге
Новости. Теннис
