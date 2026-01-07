Скидки
Андрей Рублёв впервые с августа вышел в 1/4 финала ATP-турнира

Андрей Рублёв впервые с августа вышел в 1/4 финала ATP-турнира
Комментарии

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира ATP впервые с августа 2025 года. Тогда он сыграл в 1/4 финала на «Мастерсе» в Цинциннати. Сегодня, 7 января, во втором круге соревнований ATP-250 в Гонконге россиянин обыграл У Ибина из Китая (179-й в рейтинге) со счётом 3:6, 6:2, 6:1.

Гонконг. 2-й круг
07 января 2026, среда. 14:30 МСК
Андрей Рублёв
16
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		2 1
         
У Ибин
179
Китай
У Ибин
У. Ибин

За выход в полуфинал соревнований в Гонконге Рублёв поспорит с португальским теннисистом Нуну Боржешем (45-й в рейтинге).

Турнир в Гонконге проходит с 5 по 11 января. Действующий чемпион соревнований — француз Александр Мюллер. Андрей Рублёв является чемпионом турнира в Гонконге 2024 года.

Календарь турнира в Гонконге
Сетка турнира в Гонконге
