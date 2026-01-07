Андрей Рублёв впервые с августа вышел в 1/4 финала ATP-турнира
Поделиться
Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира ATP впервые с августа 2025 года. Тогда он сыграл в 1/4 финала на «Мастерсе» в Цинциннати. Сегодня, 7 января, во втором круге соревнований ATP-250 в Гонконге россиянин обыграл У Ибина из Китая (179-й в рейтинге) со счётом 3:6, 6:2, 6:1.
Гонконг. 2-й круг
07 января 2026, среда. 14:30 МСК
16
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|2
|1
179
У Ибин
У. Ибин
За выход в полуфинал соревнований в Гонконге Рублёв поспорит с португальским теннисистом Нуну Боржешем (45-й в рейтинге).
Турнир в Гонконге проходит с 5 по 11 января. Действующий чемпион соревнований — француз Александр Мюллер. Андрей Рублёв является чемпионом турнира в Гонконге 2024 года.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 января 2026
-
16:46
-
16:30
-
16:11
-
15:33
-
14:37
-
14:18
-
13:38
-
13:14
-
12:59
-
12:56
-
12:39
-
11:54
-
11:30
-
10:31
-
09:55
-
09:30
-
09:19
-
07:27
-
07:24
-
07:09
-
06:55
-
06:37
-
06:30
-
06:08
-
05:37
-
05:17
-
02:00
- 6 января 2026
-
23:43
-
23:07
-
22:49
-
22:33
-
20:31
-
20:06
-
19:50
-
19:40