«Первый матч сезона никогда не бывает лёгким». Рублёв — о выходе в 1/4 финала в Гонконге

16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу над У Ибином из Китая (179-й в рейтинге) во втором круге турнира ATP-250 в Гонконге. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:2, 6:1.

Гонконг. 2-й круг
07 января 2026, среда. 14:30 МСК
Андрей Рублёв
16
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		2 1
         
У Ибин
179
Китай
У Ибин
У. Ибин

— Андрей, сегодня вечером немного тяжёлое начало после 3:6 в первом сете, так что какие изменения сделал — ментальные, технические, — чтобы переломить ход матча?
— Не знаю, да, это был тяжёлый матч, первый матч сезона никогда не бывает лёгким, особенно против У. Это отличный игрок, суперсложно играть с ним здесь в таких условиях. Просто рад, что смог продолжать бороться, пытался найти способ действовать чуть агрессивнее, думаю, это был переломный момент.

Твои фанаты поддерживали тебя до конца, нравится соревноваться в этой атмосфере в Гонконге?
— Я суперблагодарен, что вернулся сюда, суперблагодарен за поддержку, тёплый приём. Это удовольствие — быть здесь, — сказал Рублёв в интервью на корте.

