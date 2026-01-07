«Первый матч сезона никогда не бывает лёгким». Рублёв — о выходе в 1/4 финала в Гонконге

16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу над У Ибином из Китая (179-й в рейтинге) во втором круге турнира ATP-250 в Гонконге. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:2, 6:1.

— Андрей, сегодня вечером немного тяжёлое начало после 3:6 в первом сете, так что какие изменения сделал — ментальные, технические, — чтобы переломить ход матча?

— Не знаю, да, это был тяжёлый матч, первый матч сезона никогда не бывает лёгким, особенно против У. Это отличный игрок, суперсложно играть с ним здесь в таких условиях. Просто рад, что смог продолжать бороться, пытался найти способ действовать чуть агрессивнее, думаю, это был переломный момент.

— Твои фанаты поддерживали тебя до конца, нравится соревноваться в этой атмосфере в Гонконге?

— Я суперблагодарен, что вернулся сюда, суперблагодарен за поддержку, тёплый приём. Это удовольствие — быть здесь, — сказал Рублёв в интервью на корте.