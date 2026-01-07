«Первый матч сезона никогда не бывает лёгким». Рублёв — о выходе в 1/4 финала в Гонконге

16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу над У Ибином из Китая (179-й в рейтинге) во втором круге турнира ATP-250 в Гонконге. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:2, 6:1.
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|2
|1
— Андрей, сегодня вечером немного тяжёлое начало после 3:6 в первом сете, так что какие изменения сделал — ментальные, технические, — чтобы переломить ход матча?
— Не знаю, да, это был тяжёлый матч, первый матч сезона никогда не бывает лёгким, особенно против У. Это отличный игрок, суперсложно играть с ним здесь в таких условиях. Просто рад, что смог продолжать бороться, пытался найти способ действовать чуть агрессивнее, думаю, это был переломный момент.
— Твои фанаты поддерживали тебя до конца, нравится соревноваться в этой атмосфере в Гонконге?
— Я суперблагодарен, что вернулся сюда, суперблагодарен за поддержку, тёплый приём. Это удовольствие — быть здесь, — сказал Рублёв в интервью на корте.
- 7 января 2026
-
16:46
-
16:30
-
16:11
-
15:33
-
14:37
-
14:18
-
13:38
-
13:14
-
12:59
-
12:56
-
12:39
-
11:54
-
11:30
-
10:31
-
09:55
-
09:30
-
09:19
-
07:27
-
07:24
-
07:09
-
06:55
-
06:37
-
06:30
-
06:08
-
05:37
-
05:17
-
02:00
- 6 января 2026
-
23:43
-
23:07
-
22:49
-
22:33
-
20:31
-
20:06
-
19:50
-
19:40