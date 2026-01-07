Медведев — о победе над Тиафо в Брисбене: доволен тем, как подавал

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу в матче второго круга турнира АТР-250 в австралийском Брисбене над американцем Фрэнсисом Тиафо. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2.
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
«Фрэнсис — очень сложный соперник. Он был игроком топ-10 и в любой момент способен показывать высокий уровень. При любом рейтинге он может навязать серьёзную борьбу игроку из топа.
Доволен тем, как подавал. Думаю, я оказывал на него большое давление своей подачей, а на приёме постоянно возвращал мячи в игру. Это создаёт дополнительное давление на его подачу, когда я сам так хорошо подаю. Мне удалось этим воспользоваться. Сыграл отлично, доволен и с нетерпением жду следующих матчей», – сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.
За право выйти в полуфинал турнира Медведев поспорит с польским теннисистом Камилем Майхшаком (59-й номер рейтинга).
- 7 января 2026
-
18:37
-
18:22
-
16:46
-
16:30
-
16:11
-
15:33
-
14:37
-
14:18
-
13:38
-
13:14
-
12:59
-
12:56
-
12:39
-
11:54
-
11:30
-
10:31
-
09:55
-
09:30
-
09:19
-
07:27
-
07:24
-
07:09
-
06:55
-
06:37
-
06:30
-
06:08
-
05:37
-
05:17
-
02:00
- 6 января 2026
-
23:43
-
23:07
-
22:49
-
22:33
-
20:31
-
20:06