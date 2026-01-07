Медведев — о победе над Тиафо в Брисбене: доволен тем, как подавал

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу в матче второго круга турнира АТР-250 в австралийском Брисбене над американцем Фрэнсисом Тиафо. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2.

«Фрэнсис — очень сложный соперник. Он был игроком топ-10 и в любой момент способен показывать высокий уровень. При любом рейтинге он может навязать серьёзную борьбу игроку из топа.

Доволен тем, как подавал. Думаю, я оказывал на него большое давление своей подачей, а на приёме постоянно возвращал мячи в игру. Это создаёт дополнительное давление на его подачу, когда я сам так хорошо подаю. Мне удалось этим воспользоваться. Сыграл отлично, доволен и с нетерпением жду следующих матчей», – сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.

За право выйти в полуфинал турнира Медведев поспорит с польским теннисистом Камилем Майхшаком (59-й номер рейтинга).