Медведев — о победе над Тиафо в Брисбене: доволен тем, как подавал

Медведев — о победе над Тиафо в Брисбене: доволен тем, как подавал
Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу в матче второго круга турнира АТР-250 в австралийском Брисбене над американцем Фрэнсисом Тиафо. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2.

Брисбен (м). 2-й круг
07 января 2026, среда. 06:25 МСК
Даниил Медведев
13
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Фрэнсис Тиафо
30
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо

«Фрэнсис — очень сложный соперник. Он был игроком топ-10 и в любой момент способен показывать высокий уровень. При любом рейтинге он может навязать серьёзную борьбу игроку из топа.

Доволен тем, как подавал. Думаю, я оказывал на него большое давление своей подачей, а на приёме постоянно возвращал мячи в игру. Это создаёт дополнительное давление на его подачу, когда я сам так хорошо подаю. Мне удалось этим воспользоваться. Сыграл отлично, доволен и с нетерпением жду следующих матчей», – сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.

За право выйти в полуфинал турнира Медведев поспорит с польским теннисистом Камилем Майхшаком (59-й номер рейтинга).

