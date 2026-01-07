Скидки
«Уверен в себе перед Australian Open». Медведев — о физическом состоянии на старте сезона

«Уверен в себе перед Australian Open». Медведев — о физическом состоянии на старте сезона
Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что чувствует уверенность в своих силах перед стартом Australian Open – 2026, отметив, что этому способствовала хорошая предсезонная подготовка, а также хорошее физическое и психологическое состояние.

«Чувствую себя очень свежим физически и морально. Я провёл отличную предсезонку, думаю, оставил позади проблемы с усталостью, которые преследовали меня в прошлом году, когда мне пришлось сыграть много матчей из-за падения рейтинга, хотя я уже не был в полной форме. Уверен в себе перед Australian Open — 2026», – сказал Медведев на пресс-конференции после матча второго круга турнира в Брисбене.

