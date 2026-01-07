Андреева: стараюсь просто отдавать максимум в каждом матче и наслаждаться моментом

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, девятая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как справляется с внешним давлением после победы на двух «тысячниках» в сезоне-2025.

«Для кого-то успешная карьера — это здоровье, отсутствие травм, наслаждение каждой игрой. Для кого-то, если не выиграешь 10 «Шлемов», ты неудачник.

Я всегда хотела быть лучшей в мире, как Роджер, Серена, Рафа. Иногда сама на себя давлю, но теперь стараюсь просто отдавать максимум в каждом матче и наслаждаться моментом. Тогда понимаешь, что результат придёт сам, не нужно ставить себе цель выиграть «Шлем», чтобы считаться успешной. В этом году я решила мыслить так и посмотрю, куда это приведёт. Об этом мы поговорим в следующем году (улыбается)», – сказала Андреева на пресс-конференции турнира в Брисбене.

В сезоне-2025 Андреева завоевала титулы на турнирах WTA-1000 в Дубае и Индиан-Уэллсе.