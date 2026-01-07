Андреева — о первой победе в сезоне-2026: давно не играла, поэтому было сложно

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, девятая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала победу в первом матче сезона. В матче второго круга турнира WTA-500 в Брисбене (Австралия) Андреева обыграла австралийку Оливию Гадеки со счётом 4:6, 6:1, 6:2.

– Начинать сезон никогда не легко, но я просто рада, что сегодня выиграла. Матч с Оливией был непростым — она сильный соперник. Поэтому я счастлива, что победила и начала сезон с хорошего результата.

– Можете рассказать, что изменилось во втором сете? Как получилось из сложной ситуации перейти к уверенной игре?

– В начале мне казалось, что она более уверена или просто агрессивно играет, стремится к своим ударам и давит на меня. Я давно не играла, поэтому мне было сложно. Потом сделала перерыв, чтобы сбить её ритм, успокоиться и показывать свою игру.

Очко за очком старалась держаться в матче, и в итоге всё сложилось в мою пользу. Я продолжала играть агрессивно и не давать ей свободы на корте, – сказала Андреева на послематчевой пресс-конференции.

В третьем круге турнира в Брисбене Андреева сыграет с чешкой Линдой Носковой (12-й номер рейтинга).