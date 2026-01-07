Скидки
«Было здорово». Кирьос — о первом матче в одиночном разряде после возвращения на корт

«Было здорово». Кирьос — о первом матче в одиночном разряде после возвращения на корт
670-я ракетка мира, финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос поделился впечатлениями после поражения в матче первого круга турнира АТР-250 в австралийском Брисбене. Кирьос проиграл американцу Александру Ковачевичу со счётом 3:6, 4:6. Для австралийца эта встреча в одиночном разряде стала первой с марта 2025 года.

Брисбен (м). 1-й круг
06 января 2026, вторник. 07:35 МСК
Ник Кирьос
670
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Александр Ковачевич
58
США
Александр Ковачевич
А. Ковачевич

«Было здорово. Последний месяц был очень насыщенным и весёлым. Конечно, результат оказался не таким, как я хотел. Но знаете, мой путь с австралийскими СМИ и публикой всегда был непростым, а сейчас, на этом этапе карьеры, каждый раз, когда выхожу на корт, это всегда весело.

Я действительно почувствовал много поддержки, особенно когда маленькие дети скандируют имя и получают удовольствие. Понимаю, что показываю хорошее шоу, возможно, если они полюбят теннис, однажды сами выйдут на такой корт.

Было очень приятно играть здесь, особенно в Брисбене — одно из моих любимых мест для выступлений», – сказал Кирьос на пресс-конференции турнира в Брисбене.

