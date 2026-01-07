«Было здорово». Кирьос — о первом матче в одиночном разряде после возвращения на корт

670-я ракетка мира, финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос поделился впечатлениями после поражения в матче первого круга турнира АТР-250 в австралийском Брисбене. Кирьос проиграл американцу Александру Ковачевичу со счётом 3:6, 4:6. Для австралийца эта встреча в одиночном разряде стала первой с марта 2025 года.
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
«Было здорово. Последний месяц был очень насыщенным и весёлым. Конечно, результат оказался не таким, как я хотел. Но знаете, мой путь с австралийскими СМИ и публикой всегда был непростым, а сейчас, на этом этапе карьеры, каждый раз, когда выхожу на корт, это всегда весело.
Я действительно почувствовал много поддержки, особенно когда маленькие дети скандируют имя и получают удовольствие. Понимаю, что показываю хорошее шоу, возможно, если они полюбят теннис, однажды сами выйдут на такой корт.
Было очень приятно играть здесь, особенно в Брисбене — одно из моих любимых мест для выступлений», – сказал Кирьос на пресс-конференции турнира в Брисбене.
- 7 января 2026
-
20:56
-
20:48
-
19:42
-
19:08
-
18:37
-
18:22
-
16:46
-
16:30
-
16:11
-
15:33
-
14:37
-
14:18
-
13:38
-
13:14
-
12:59
-
12:56
-
12:39
-
11:54
-
11:30
-
10:31
-
09:55
-
09:30
-
09:19
-
07:27
-
07:24
-
07:09
-
06:55
-
06:37
-
06:30
-
06:08
-
05:37
-
05:17
-
02:00
- 6 января 2026
-
23:43
-
23:07