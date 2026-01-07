Скидки
«Направление необходимо». Марта Костюк рассказала о своей цели на сезон-2026

Марта Костюк
Украинская теннисистка 26-я ракетка мира Марта Костюк поделилась планами на сезон-2026. Она заявила о желании попасть в топ-10 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

«Я хочу закончить год в топ-10. Раньше никогда не ставила себе таких целей с чётким ориентиром в голове. Но направление необходимо, а если его нет, можно просто потеряться», — приводит слова Костюк Ski-Nordique.

Наивысшей позицией Костюк в рейтинге является 16-е место, до которого она поднялась в 2024 году. В сезоне-2025 украинка дошла до 1/8 финала Открытого чемпионата США, третьего круга Открытого чемпионата Австралии, вылетела в первом круге Открытого чемпионата Франции и Уимблдона.

