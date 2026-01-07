Кори Гауфф опубликовала пост по итогам выступления на United Cup

Американская теннисистка четвёртая ракетка мира Кори Гауфф поделилась впечатлениями по итогам United Cup — 2026. Сборная США дошла до полуфинала, где сыграет со Швейцарией. Гауфф помогала команде в матчах 1/4 финала стадии плей-офф.

«Перт, было очень приятно! Рады удачно начать год и вернуться в полуфинал United Cup! Сидней, скоро увидимся», — написала Гауфф в социальных сетях.

Ранее Гауфф попала в список популярного американского издания журнала Forbes «30 до 30». В этот рейтинг ежегодно включают 30 выдающихся людей до 30 лет в каждой из 20 категорий. На счету 21-летней спортсменки есть две победы на турнирах «Большого шлема». В 2025 году американская теннисистка выиграла «Ролан Гаррос», в 2023-м — Открытый чемпионат США.