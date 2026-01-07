Скидки
Теннис

Кори Гауфф опубликовала пост по итогам выступления на United Cup

Кори Гауфф опубликовала пост по итогам выступления на United Cup
Американская теннисистка четвёртая ракетка мира Кори Гауфф поделилась впечатлениями по итогам United Cup — 2026. Сборная США дошла до полуфинала, где сыграет со Швейцарией. Гауфф помогала команде в матчах 1/4 финала стадии плей-офф.

«Перт, было очень приятно! Рады удачно начать год и вернуться в полуфинал United Cup! Сидней, скоро увидимся», — написала Гауфф в социальных сетях.

Ранее Гауфф попала в список популярного американского издания журнала Forbes «30 до 30». В этот рейтинг ежегодно включают 30 выдающихся людей до 30 лет в каждой из 20 категорий. На счету 21-летней спортсменки есть две победы на турнирах «Большого шлема». В 2025 году американская теннисистка выиграла «Ролан Гаррос», в 2023-м — Открытый чемпионат США.

