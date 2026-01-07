Скидки
Турнир WTA-500 в Брисбене: расписание матчей на 8 января

Завтра, 8 января, пройдёт пятый игровой день турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Теннис. Турнир WTA-500 в Брисбене. Расписание на 8 января (время — московское):

4:00. Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Сорана Кырстя (Румыния).
5:30. Каролина Мухова (Чехия) – Екатерина Александрова (Россия, 7).
5:30. Елена Рыбакина (Казахстан, 3) – Паула Бадоса (Испания, 15).
7:00. Александра Саснович (Беларусь, Q) – Людмила Самсонова (Россия, 10).
7:30. Диана Шнайдер (Россия, 12) – Мэдисон Киз (США, 5).
9:00. Даяна Ястремская (Украина) — Джессика Пегула (США, 4).
10:30. Мирра Андреева (Россия, 6) — Линда Носкова (Чехия, 9).
13:00. Марта Костюк (Украина, 16) — Аманда Анисимова (США, 2).

