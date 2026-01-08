Хромачёва и Панова проиграли сёстрам Киченок в четвертьфинале «пятисотника» в Брисбене

В ночь с 7 на 8 января мск на турнире категории WTA-500 в австралийском Брисбене завершился матч 1/4 финала в парном разряде между посеянными под четвёртым номером российскими теннисистками Ириной Хромачёвой и Александрой Пановой и украинками Людмилой и Надеждой Киченок. Встреча закончилась победой сестёр Киченок на чемпионском тай-брейке — 6:2, 6:7 (2:7), 10:7.

Продолжительность матча составила 2 часа 04 минуты. Хромачёва и Панова трижды подали навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовали один из трёх брейк-пойнтов. Сёстры Киченок выполнили один эйс при четырёх двойных ошибках и реализовали три брейк-пойнта из семи полученных за матч.

В полуфинале турнира WTA-500 в Брисбене Людмила и Надежда Киченок сыграют с посеянной под первым номером парой Се Шувэй (Китайский Тайбэй) / Елена Остапенко (Латвия).