Хромачева / Панова — Л. Киченок / Н. Киченок, результат матча 8 января 2026, счет 1:2, 1/4 финала WTA-500 в Брисбене

Хромачёва и Панова проиграли сёстрам Киченок в четвертьфинале «пятисотника» в Брисбене
Комментарии

В ночь с 7 на 8 января мск на турнире категории WTA-500 в австралийском Брисбене завершился матч 1/4 финала в парном разряде между посеянными под четвёртым номером российскими теннисистками Ириной Хромачёвой и Александрой Пановой и украинками Людмилой и Надеждой Киченок. Встреча закончилась победой сестёр Киченок на чемпионском тай-брейке — 6:2, 6:7 (2:7), 10:7.

Брисбен — парный разряд (ж). 1/4 финала
08 января 2026, четверг. 04:10 МСК
Ирина Хромачёва
Россия
Ирина Хромачёва
Александра Панова
Россия
Александра Панова
И. Хромачёва А. Панова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		7 7 0 7
6 		6 2 1 10
         
Людмила Киченок
Украина
Людмила Киченок
Надежда Киченок
Украина
Надежда Киченок
Л. Киченок Н. Киченок

Продолжительность матча составила 2 часа 04 минуты. Хромачёва и Панова трижды подали навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовали один из трёх брейк-пойнтов. Сёстры Киченок выполнили один эйс при четырёх двойных ошибках и реализовали три брейк-пойнта из семи полученных за матч.

В полуфинале турнира WTA-500 в Брисбене Людмила и Надежда Киченок сыграют с посеянной под первым номером парой Се Шувэй (Китайский Тайбэй) / Елена Остапенко (Латвия).

Календарь WTA-500 в Брисбене
Турнирная сетка WTA-500 в Брисбене
