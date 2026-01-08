Арина Соболенко вышла в 1/4 финала «пятисотника» в Брисбене, где может сыграть со Шнайдер

В ночь с 7 на 8 января мск на турнире категории WTA-500 в австралийском Брисбене завершился матч третьего круга в одиночном разряде между первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси и 41-й в мировом рейтинге Сораной Кырстей из Румынии. Встреча закончилась победой Соболенко в двух сетах — 6:3, 6:3.

В четвертьфинале турнира WTA-500 в Брисбене Арина Соболенко встретится с победительницей матча между 21-й ракеткой мира российской теннисисткой Дианой Шнайдер (12-й посев) и седьмой в мировом рейтинге американкой Мэдисон Киз (пятый посев).