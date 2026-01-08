Арина Соболенко вышла в 1/4 финала «пятисотника» в Брисбене, где может сыграть со Шнайдер
Поделиться
В ночь с 7 на 8 января мск на турнире категории WTA-500 в австралийском Брисбене завершился матч третьего круга в одиночном разряде между первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси и 41-й в мировом рейтинге Сораной Кырстей из Румынии. Встреча закончилась победой Соболенко в двух сетах — 6:3, 6:3.
Брисбен (ж). 3-й круг
08 января 2026, четверг. 04:10 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
41
Сорана Кырстя
С. Кырстя
В четвертьфинале турнира WTA-500 в Брисбене Арина Соболенко встретится с победительницей матча между 21-й ракеткой мира российской теннисисткой Дианой Шнайдер (12-й посев) и седьмой в мировом рейтинге американкой Мэдисон Киз (пятый посев).
Комментарии
- 8 января 2026
-
05:29
- 7 января 2026
-
23:34
-
22:28
-
21:49
-
20:56
-
20:48
-
19:42
-
19:08
-
18:37
-
18:22
-
16:46
-
16:30
-
16:11
-
15:33
-
14:37
-
14:18
-
13:38
-
13:14
-
12:59
-
12:56
-
12:39
-
11:54
-
11:30
-
10:31
-
09:55
-
09:30
-
09:19
-
07:27
-
07:24
-
07:09
-
06:55
-
06:37
-
06:30
-
06:08
-
05:37