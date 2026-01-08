Скидки
Теннис

Арина Соболенко — Сорана Кырстя, результат матча 8 января 2026, счет 2:0, 3-й круг WTA-500 в Брисбене

Арина Соболенко вышла в 1/4 финала «пятисотника» в Брисбене, где может сыграть со Шнайдер
Комментарии

В ночь с 7 на 8 января мск на турнире категории WTA-500 в австралийском Брисбене завершился матч третьего круга в одиночном разряде между первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси и 41-й в мировом рейтинге Сораной Кырстей из Румынии. Встреча закончилась победой Соболенко в двух сетах — 6:3, 6:3.

Брисбен (ж). 3-й круг
08 января 2026, четверг. 04:10 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Сорана Кырстя
41
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя

В четвертьфинале турнира WTA-500 в Брисбене Арина Соболенко встретится с победительницей матча между 21-й ракеткой мира российской теннисисткой Дианой Шнайдер (12-й посев) и седьмой в мировом рейтинге американкой Мэдисон Киз (пятый посев).

Комментарии
