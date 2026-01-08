Скидки
Елена Рыбакина — Паула Бадоса, результат матча 8 января 2025, счёт 2:0, 1/4 финала турнира WTA-500 в Брисбене

Елена Рыбакина уверенно обыграла Паулу Бадосу и вышла в 1/4 финала турнира в Брисбене
Комментарии

Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина уверенно вышла в 1/4 финала турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). В третьем круге соревнований она обыграла испанку Паулу Бадосу (25-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:2.

Брисбен (ж). 3-й круг
08 января 2026, четверг. 05:50 МСК
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Паула Бадоса
25
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

Матч продолжался 1 час 26 минут. За это время Рыбакина выполнила три подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять реализованных брейк-пойнтов из восьми. На счету Бадосы шесть эйса, восемь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

В четвертьфинале турнира в Брисбене Елена Рыбакина сыграет с победительницей матча Каролина Мухова (Чехия) — Екатерина Александрова (Россия).

