Елена Рыбакина уверенно обыграла Паулу Бадосу и вышла в 1/4 финала турнира в Брисбене

Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина уверенно вышла в 1/4 финала турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). В третьем круге соревнований она обыграла испанку Паулу Бадосу (25-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:2.

Матч продолжался 1 час 26 минут. За это время Рыбакина выполнила три подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять реализованных брейк-пойнтов из восьми. На счету Бадосы шесть эйса, восемь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

В четвертьфинале турнира в Брисбене Елена Рыбакина сыграет с победительницей матча Каролина Мухова (Чехия) — Екатерина Александрова (Россия).

