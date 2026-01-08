Елена Рыбакина уверенно обыграла Паулу Бадосу и вышла в 1/4 финала турнира в Брисбене
Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина уверенно вышла в 1/4 финала турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). В третьем круге соревнований она обыграла испанку Паулу Бадосу (25-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:2.
Брисбен (ж). 3-й круг
08 января 2026, четверг. 05:50 МСК
5
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
25
Паула Бадоса
П. Бадоса
Матч продолжался 1 час 26 минут. За это время Рыбакина выполнила три подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять реализованных брейк-пойнтов из восьми. На счету Бадосы шесть эйса, восемь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
В четвертьфинале турнира в Брисбене Елена Рыбакина сыграет с победительницей матча Каролина Мухова (Чехия) — Екатерина Александрова (Россия).
