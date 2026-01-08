Скидки
Главная Теннис Новости

Каролина Мухова — Екатерина Александрова, результат матча 8 января 2025, счёт 2:0, 3-й круг турнира WTA-500 в Брисбене

Екатерина Александрова проиграла Каролине Муховой в третьем круге «пятисотника» в Брисбене
Комментарии

10-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти в 1/4 финала турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия), завершив своё выступление. В третьем круге соревнований россиянка уступила чешской спортсменке Каролине Муховой (20-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 5:7.

Брисбен (ж). 3-й круг
08 января 2026, четверг. 05:50 МСК
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Паула Бадоса
25
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

Матч продолжался 1 час 50 минут. За это время Александрова выполнила две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три реализованных брейк-пойнтов из семи. На счету Муховой девять эйсов, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

В четвертьфинале турнира в Брисбене Каролина Мухова сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

Новости. Теннис
