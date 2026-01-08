Екатерина Александрова проиграла Каролине Муховой в третьем круге «пятисотника» в Брисбене
Поделиться
10-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти в 1/4 финала турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия), завершив своё выступление. В третьем круге соревнований россиянка уступила чешской спортсменке Каролине Муховой (20-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 5:7.
Брисбен (ж). 3-й круг
08 января 2026, четверг. 05:50 МСК
5
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
25
Паула Бадоса
П. Бадоса
Матч продолжался 1 час 50 минут. За это время Александрова выполнила две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три реализованных брейк-пойнтов из семи. На счету Муховой девять эйсов, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.
В четвертьфинале турнира в Брисбене Каролина Мухова сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 января 2026
-
08:34
-
07:16
-
06:13
-
05:29
- 7 января 2026
-
23:34
-
22:28
-
21:49
-
20:56
-
20:48
-
19:42
-
19:08
-
18:37
-
18:22
-
16:46
-
16:30
-
16:11
-
15:33
-
14:37
-
14:18
-
13:38
-
13:14
-
12:59
-
12:56
-
12:39
-
11:54
-
11:30
-
10:31
-
09:55
-
09:30
-
09:19
-
07:27
-
07:24
-
07:09
-
06:55
-
06:37