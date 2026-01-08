Екатерина Александрова проиграла Каролине Муховой в третьем круге «пятисотника» в Брисбене

10-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти в 1/4 финала турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия), завершив своё выступление. В третьем круге соревнований россиянка уступила чешской спортсменке Каролине Муховой (20-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 5:7.

Матч продолжался 1 час 50 минут. За это время Александрова выполнила две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три реализованных брейк-пойнтов из семи. На счету Муховой девять эйсов, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

В четвертьфинале турнира в Брисбене Каролина Мухова сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

Материалы по теме Елена Рыбакина уверенно обыграла Паулу Бадосу и вышла в 1/4 финала турнира в Брисбене

Допинг-скандалы в теннисе: