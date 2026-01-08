Свитолина обыграла Бултер и вышла в четвертьфинал турнира WTA-250 в Окленде
Поделиться
13-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла британку Кэти Бултер (112-е место в мировом рейтинге) в матче второго круга турнира категории WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия). Встреча продлилась 2 часа 2 минуты и завершилась со счётом 7:5, 6:4.
Окленд (ж). 2-й круг
08 января 2026, четверг. 08:10 МСК
13
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
112
Кэти Бултер
К. Бултер
По ходу матча Свитолина сделала четыре эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. Бултер подала навылет два раза, также допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми.
Следующей соперницей Элины Свитолиной станет победительница матча между немкой Эллой Зайдель и британкой Сонай Картал.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 января 2026
-
10:40
-
10:30
-
08:34
-
07:16
-
06:13
-
05:29
- 7 января 2026
-
23:34
-
22:28
-
21:49
-
20:56
-
20:48
-
19:42
-
19:08
-
18:37
-
18:22
-
16:46
-
16:30
-
16:11
-
15:33
-
14:37
-
14:18
-
13:38
-
13:14
-
12:59
-
12:56
-
12:39
-
11:54
-
11:30
-
10:31
-
09:55
-
09:30
-
09:19
-
07:27
-
07:24
-
07:09