Свитолина обыграла Бултер и вышла в четвертьфинал турнира WTA-250 в Окленде

13-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла британку Кэти Бултер (112-е место в мировом рейтинге) в матче второго круга турнира категории WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия). Встреча продлилась 2 часа 2 минуты и завершилась со счётом 7:5, 6:4.

По ходу матча Свитолина сделала четыре эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. Бултер подала навылет два раза, также допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми.

Следующей соперницей Элины Свитолиной станет победительница матча между немкой Эллой Зайдель и британкой Сонай Картал.