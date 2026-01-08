Скидки
Теннис

Элина Свитолина — Кэти Бултер, результат матча 8 января 2026, счёт 2:0, 2-й круг; WTA 250 Окленд

Свитолина обыграла Бултер и вышла в четвертьфинал турнира WTA-250 в Окленде
Комментарии

13-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла британку Кэти Бултер (112-е место в мировом рейтинге) в матче второго круга турнира категории WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия). Встреча продлилась 2 часа 2 минуты и завершилась со счётом 7:5, 6:4.

Окленд (ж). 2-й круг
08 января 2026, четверг. 08:10 МСК
Элина Свитолина
13
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Кэти Бултер
112
Великобритания
Кэти Бултер
К. Бултер

По ходу матча Свитолина сделала четыре эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. Бултер подала навылет два раза, также допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми.

Следующей соперницей Элины Свитолиной станет победительница матча между немкой Эллой Зайдель и британкой Сонай Картал.

Сетка турнира WTA-250 в Окленде
Комментарии
Новости. Теннис
Теннис

