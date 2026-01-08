Скидки
Александра Саснович — Людмила Самсонова, результат матча 8 января 2026, счёт 0:2, 3-й круг; WTA 500 Брисбен

Самсонова вышла в четвертьфинал «пятисотника» в Брисбене, обыграв белоруску Саснович
Комментарии

17-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в австралийском Брисбене, обыграв в третьем круге белоруску Александру Саснович (113-е место в мировом рейтинге). Встреча продлилась 1 час 47 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу Самсоновой.

Брисбен (ж). 3-й круг
08 января 2026, четверг. 08:35 МСК
Александра Саснович
113
Беларусь
Александра Саснович
А. Саснович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Людмила Самсонова
17
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

В ходе встречи Саснович не сделала ни одного эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми. Самсонова подала навылет один раз, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11.

Следующей соперницей россиянки станет победительница матча между украинкой Даяной Ястремской и американкой Джессикой Пегулой.

Сетка турнира WTA-500 в Брисбене
