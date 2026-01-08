Шнайдер уступила Киз в третьем круге турнира WTA-500 в Брисбене

21-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер уступила седьмой ракетке мира американке Мэдисон Киз в третьем круге турнира категории WTA-500 в австралийском Брисбене. Встреча продлилась 2 часа 59 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 6:7 (4:7).

По ходу матча Шнайдер подала навылет один раз, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. Киз сделала девять эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти.

Следующей соперницей американской теннисистки станет первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко.

Турнир в Брисбене завершится 11 января.