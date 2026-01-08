Шнайдер уступила Киз в третьем круге турнира WTA-500 в Брисбене
21-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер уступила седьмой ракетке мира американке Мэдисон Киз в третьем круге турнира категории WTA-500 в австралийском Брисбене. Встреча продлилась 2 часа 59 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 6:7 (4:7).
Брисбен (ж). 3-й круг
08 января 2026, четверг. 08:30 МСК
21
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6 5
|6 4
|
|7 7
|7 7
7
Мэдисон Киз
М. Киз
По ходу матча Шнайдер подала навылет один раз, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. Киз сделала девять эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти.
Следующей соперницей американской теннисистки станет первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко.
Турнир в Брисбене завершится 11 января.
