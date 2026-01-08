Скидки
Главная Теннис Новости

Диана Шнайдер — Мэдисон Киз, результат матча 8 января 2026, счёт 1:2, 3-й круг; WTA 500 Брисбен

Шнайдер уступила Киз в третьем круге турнира WTA-500 в Брисбене
Комментарии

21-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер уступила седьмой ракетке мира американке Мэдисон Киз в третьем круге турнира категории WTA-500 в австралийском Брисбене. Встреча продлилась 2 часа 59 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 6:7 (4:7).

Брисбен (ж). 3-й круг
08 января 2026, четверг. 08:30 МСК
Диана Шнайдер
21
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		6 5 6 4
6 5 		7 7 7 7
         
Мэдисон Киз
7
США
Мэдисон Киз
М. Киз

По ходу матча Шнайдер подала навылет один раз, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. Киз сделала девять эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти.

Следующей соперницей американской теннисистки станет первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко.

Турнир в Брисбене завершится 11 января.

Сетка турнира WTA-500 в Брисбене
Все новости RSS

