Главная Теннис Новости

Опелка сделал в трёхсетовом матче 44 эйса и приблизился к рекорду по этому показателю

60-я ракетка мира американский теннисист Райлли Опелка в матче второго круга турнира категории ATP-250 в австралийском Брисбене, который провёл с польским спортсменом Камилем Майхшаком, подал навылет 44 раза и приблизился к рекорду по этому показателю в трёхсетовых матчах. На данный момент его результат является третьим.

Брисбен (м). 2-й круг
07 января 2026, среда. 12:05 МСК
Камиль Майхшак
59
Польша
Камиль Майхшак
К. Майхшак
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 2 		7 9 7 10
7 7 		6 7 6 8
         
Райлли Опелка
60
США
Райлли Опелка
Р. Опелка

Несмотря на значительное количество эйсов, выиграть встречу Опелке не удалось.

Рекорд по количеству эйсов в трёхсетовом матче принадлежит канадцу Милошу Раоничу. Он был установлен в матче турнира Queen’s Club в Лондоне в июне 2024 года. В той встрече Раонич подал навылет 47 раз. Второе место по этому показателю принадлежит хорвату Иво Карловичу (45).

