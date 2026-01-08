Опелка сделал в трёхсетовом матче 44 эйса и приблизился к рекорду по этому показателю

60-я ракетка мира американский теннисист Райлли Опелка в матче второго круга турнира категории ATP-250 в австралийском Брисбене, который провёл с польским спортсменом Камилем Майхшаком, подал навылет 44 раза и приблизился к рекорду по этому показателю в трёхсетовых матчах. На данный момент его результат является третьим.

Несмотря на значительное количество эйсов, выиграть встречу Опелке не удалось.

Рекорд по количеству эйсов в трёхсетовом матче принадлежит канадцу Милошу Раоничу. Он был установлен в матче турнира Queen’s Club в Лондоне в июне 2024 года. В той встрече Раонич подал навылет 47 раз. Второе место по этому показателю принадлежит хорвату Иво Карловичу (45).