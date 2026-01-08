Опелка сделал в трёхсетовом матче 44 эйса и приблизился к рекорду по этому показателю
60-я ракетка мира американский теннисист Райлли Опелка в матче второго круга турнира категории ATP-250 в австралийском Брисбене, который провёл с польским спортсменом Камилем Майхшаком, подал навылет 44 раза и приблизился к рекорду по этому показателю в трёхсетовых матчах. На данный момент его результат является третьим.
Брисбен (м). 2-й круг
07 января 2026, среда. 12:05 МСК
59
Камиль Майхшак
К. Майхшак
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|7 9
|7 10
|
|6 7
|6 8
60
Райлли Опелка
Р. Опелка
Несмотря на значительное количество эйсов, выиграть встречу Опелке не удалось.
Рекорд по количеству эйсов в трёхсетовом матче принадлежит канадцу Милошу Раоничу. Он был установлен в матче турнира Queen’s Club в Лондоне в июне 2024 года. В той встрече Раонич подал навылет 47 раз. Второе место по этому показателю принадлежит хорвату Иво Карловичу (45).
