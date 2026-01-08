Хачанов проиграл 285-й ракетке мира Ммо во втором круге турнира ATP-250 в Гонконге
17-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов уступил 285-й ракетке мира американцу Майклу Ммо во втором круге турнира категории ATP-250 в Гонконге. Встреча продлилась 2 часа 3 минуты и завершилась со счётом 6:7 (2:7), 6:7 (4:7).
Гонконг. 2-й круг
08 января 2026, четверг. 10:25 МСК
285
Майкл Ммо
М. Ммо
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 4
17
Карен Хачанов
К. Хачанов
По ходу матча Ммо подал навылет 11 раз, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх. Хачанов сделал 12 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из пяти.
Следующим соперником Майкла Ммо станет его соотечественник, американец Маркос Гирон.
Турнир в Гонконге завершится 11 января. В прошлом году его победителем стал француз Александр Мюллер.
