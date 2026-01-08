Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Майкл Ммо — Карен Хачанов, результат матча 8 января 2026, счёт 2:0, 2-й круг; ATP 250 Гонконг

Хачанов проиграл 285-й ракетке мира Ммо во втором круге турнира ATP-250 в Гонконге
Комментарии

17-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов уступил 285-й ракетке мира американцу Майклу Ммо во втором круге турнира категории ATP-250 в Гонконге. Встреча продлилась 2 часа 3 минуты и завершилась со счётом 6:7 (2:7), 6:7 (4:7).

Гонконг. 2-й круг
08 января 2026, четверг. 10:25 МСК
Майкл Ммо
285
США
Майкл Ммо
М. Ммо
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7 7
6 2 		6 4
         
Карен Хачанов
17
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

По ходу матча Ммо подал навылет 11 раз, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх. Хачанов сделал 12 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из пяти.

Следующим соперником Майкла Ммо станет его соотечественник, американец Маркос Гирон.

Турнир в Гонконге завершится 11 января. В прошлом году его победителем стал француз Александр Мюллер.

Сетка турнира ATP-250 в Брисбене
Материалы по теме
Бублик рвётся в 1/4 финала Гонконга! Хачанов и Шнайдер проиграли, Мирра ждёт матча. LIVE!
Live
Бублик рвётся в 1/4 финала Гонконга! Хачанов и Шнайдер проиграли, Мирра ждёт матча. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android