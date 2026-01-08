Хачанов проиграл 285-й ракетке мира Ммо во втором круге турнира ATP-250 в Гонконге

17-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов уступил 285-й ракетке мира американцу Майклу Ммо во втором круге турнира категории ATP-250 в Гонконге. Встреча продлилась 2 часа 3 минуты и завершилась со счётом 6:7 (2:7), 6:7 (4:7).

По ходу матча Ммо подал навылет 11 раз, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх. Хачанов сделал 12 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из пяти.

Следующим соперником Майкла Ммо станет его соотечественник, американец Маркос Гирон.

Турнир в Гонконге завершится 11 января. В прошлом году его победителем стал француз Александр Мюллер.